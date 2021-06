Créée dans l’immédiat après-guerre, la fonderie MBF Aluminium, qui fabrique carters de moteurs et pièces de boîte de vitesse, avait été placée en redressement judiciaire début novembre, faute de pouvoir rembourser ses dettes. Sa direction, représentant les actionnaires – le britannique CMV et un entrepreneur italien –, avait été écartée par le tribunal de commerce durant le redressement, avec nomination d’un administrateur judiciaire.

« Des fonds sont partis sous forme de prestations de services dans une holding basée en Angleterre », a déclaré à l’AFP Nail Yalcin, délégué CGT. « On ne savait pas où l’argent allait. Des choses ont été faites, mais on ne sait pas si c’est dans la légalité ou l’illégalité », ajoute-t-il, précisant qu’« il y a déjà eu plusieurs audits réalisés par des cabinets mandatés par le gouvernement ».

M. Yalcin a en tout cas annoncé que les salariés avaient l’intention de faire appel de la décision de liquidation de l’entreprise. « On va contester la décision de mardi devant la cour d’appel de Dijon et, en parallèle, on travaille à un projet de reprise de la fonderie par les salariés », a-t-il déclaré. Ils ont jusqu’au 4 juillet pour déposer leur recours.

Mardi, le tribunal n’a pas retenu l’unique offre de reprise, portée par l’entrepreneur français Michaël Azoulay. Selon un observateur du dossier, ce projet qui prévoyait la reprise d’un peu plus de 200 salariés a été jugé insuffisant en termes de garanties financières et il a été fragilisé par l’absence d’engagements de commandes des principaux clients de l’entreprise, Renault et PSA (Stellantis).

Les syndicats ont dénoncé la « passivité » de Renault et PSA (Stellantis), qui étaient les plus gros clients de l’entreprise, et de l’Etat, dont ils espéraient une aide au sauvetage de plusieurs millions d’euros.