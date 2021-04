letrois.info : jeu concours anniversaire des 2 ans [règlement]

*Pour jouer, liker la page “Le Trois- Info” sur facebook et partager le post concours en mode public en identifiant deux personnes, entre le mercredi 07 avril (12h) et le mercredi 14 avril 2021 (12h).

*Un tirage au sort parmi les personnes ayant aimé et partagé le post sera effectué le mercredi 14 avril après-midi, à raison de 1 lauréat pour le concours.

*Le gagnant sera prévenu dans le même post Facebook® et sera invité à entrer en contact avec “Le Trois – Info” par message privé afin de recueillir ses coordonnées personnelles.

ARTICLE 1. Organisation

“Le Trois – Info”, dont le siège est situé à 12 rue du château, 90 200 Auxelles-Bas, organise un jeu concours du mercredi 07 avril 12h au mercredi 14 avril 12h.

Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat et s’intitule « Jeu concours Anniversaire du Trois – Info ».

ARTICLE 2. Accès au jeu

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure (ou mineure sous la responsabilité de son tuteur légal) fan de la page “Le Trois – Info”.

ARTICLE 3. Modalités de participation

Une participation par compte FACEBOOK®

Pour participer au jeu, la personne doit :

se connecter sur son profil personnel Facebook ;

se connecter sur la Page du site internet Facebook® accessible à l’adresse suivante pendant toute la durée du concours : https://www.facebook.com/ letrois-info.com

respecter les critères demandés dans la fiche de participation

Le joueur est autorisé à inviter ses « amis » Facebook® sur la Page “Le Trois – Info” à venir « liker » ladite page.

Tout participant reconnaît être l’auteur des votes publiés. Les votes de mineurs ne sont autorisés que sous la responsabilité de leurs parents et relèvent de la responsabilité de leur auteur, et ce dans un souci de protection de l’enfance.

Toute inscription incomplète ou déposée avant ou après la date limite de participation, ou ne remplissant pas les conditions du présent règlement, sera considérée comme nulle.

ARTICLE 4. Dotations

Valeur commerciale des dotations :

Un lot d’une valeur de 233 euros.

Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit. La contrepartie en chèque ou en numéraire des cadeaux ne peut être proposée.

ARTICLE 5 : RETRAIT DES LOTS

Le lot est à retirer auprès de l’organisateur qui prendra contact avec le lauréat, du jeudi 15 au vendredi 30 avril 2021.

Une seule dotation pour une même personne physique. Le gagnant (Pseudo Facebook®du Participant-Gagnant) sera averti par message facebook le jeudi 15 avril 2021.

ARTICLE 6 : Les membres de “Le Trois – Info” sont exclus du concours.

ARTICLE 7 : Garanties et responsabilité sur la validité des réponses

En participant au jeu-concours, les participants approuvent l’attribution de tout droit de propriété intellectuelle à “Le Trois – Info”..

“Le Trois – Info” se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération si elle ne se déroule pas comme convenu : tout virus, bug, violation, intervention non autorisée, fraude, action d’un concurrent, problème technique ou autre cause hors du contrôle de “Le Trois – Info”.

En procédant au concours, les participants acceptent de défendre, déclarer ou maintenir l’inoffensivité de “Le Trois – Info” et de leurs agents contre toute réclamation, action et/ou responsabilité pour tort, perte ou dommage pour toute raison résultant de la participation au jeu-concours.

ARTICLE 8 – DIVERS

Selon les conditions sur la nature électronique et comptable des résultats, aucune réclamation quant aux résultats ne pourra être retenue.

Le gagnant peut être invité à fournir ses coordonnées précises : nom, prénom, date de naissance, adresse, ville, code postal, pays, n° de téléphone, adresse mail par mail à “Le Trois – Info”.

L’organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défiances techniques quant à cette notification électronique de gain. Sans communication de ces informations de la part du gagnant sous 8 jours, il perdra sa qualité de gagnant.

ARTICLE 9- Nomination du gagnant et publication des résultats

La nomination du gagnant du jeu concours sera officialisée au plus tard le jeudi 15 avril 18h par l’envoi d’un message sur le post Facebook® du concours. Le lauréat sera invité à se manifester auprès de “Le Trois – Info” par message privé.

ARTICLE 10 – Données nominatives et personnelles

Les joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que les organisateurs utilisent librement à des fins publicitaires ou promotionnelles quel qu’en soit le support, toutes les informations nominatives communiquées sur Facebook® pour le compte de ceux-ci et sur tous supports.

Ils autorisent donc les organisateurs à les contacter également sur leur compte Facebook® via la Page de :

https://www.facebook.com/ letrois-info.com notamment.

Le gagnant autorise par avance du seul fait de l’acceptation de son gain que les organisateurs exploitent sous quelque forme que ce soit, et auprès de tous publics, à des fins commerciales, publicitaires ou de relations publiques, de presse, compte rendu rédactionnel ou publi-rédactionnel de tout type et pour toute activité interne et externe leurs déclarations écrites ou verbales relatives à ce gain, ou les utilisent par quelques moyens que ce soit de reproduction, duplication, transmission, réception, codage, numérisation notamment.

Les données à caractère personnel recueillies concernant les participants sont obligatoires et nécessaires pour le traitement de leur participation au jeu. Elles sont destinées aux organisateurs, ou à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion.

Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées sont destinées exclusivement aux organisateurs et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.

L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’utilisation des données personnelles et nominatives dont disposera Facebook® en tant que support du jeu-concours.

Chaque participant dispose, en vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant et d’un droit d’opposition, qui pourront être exercés en écrivant à “Le Trois – Info”.

Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à l’usage de “Le Trois – Info” dans le cadre de l’accès à son service conformément aux conditions générales de vente et dans le cadre de la gestion du présent jeu.

ARTICLE 11 – Responsabilités et droits

L’utilisateur est seul responsable de ses contributions (photos, commentaires, votes, marques et autres fonctionnalités proposées par Facebook®) et “Le Trois – Info” ne pourrait être tenue pour responsable en cas de contributions non conformes telles que définies dans l’article 4 ou qui pourrait faire l’objet d’une plainte par un tiers.

En cas de contestation de la part d’un tiers, qu’elle qu’en soit la nature, seule la responsabilité des participants pourra être recherchée.

Les organisateurs :

Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler ce jeu en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.

Informent que, compte tenu des caractéristiques du réseau internet, comme la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voir l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, elles ne sauraient être tenues pour responsable d’une quelconque mauvaise ou frauduleuse utilisation de ces informations.

Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits déconnexion ou d’attribution du lot d’un participant.

Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu. En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal.

Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie matérielle et logicielle de quelque nature (virus, bug…) occasionnée sur le système du participant, à leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale.

Dégagent toute responsabilité sur l’accès au jeu hébergé sur les serveurs de Facebook®.

Pourront, à tout moment, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour de maintenance interrompre l’accès à la page et au jeu qu’elle contient. Les organisateurs ne seront en aucun cas responsables de ces interruptions et de leurs conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ces chefs.

ARTICLE 12 – Conditions d’exclusion

La participation à ces jeux implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du participant, le non respect dudit règlement, entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple de sa participation et de l’attribution des lots.