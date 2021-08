L’EFS Bourgogne Franche-Comté organise une semaine estivale pour motiver les donations

Voyager en Orient, en Italie ou à Hawaii… Tout ça en donnant son sang. C’est le concept imaginé par l’EFS Bourgogne Franche-Comté. Du 16 au 21 août, l’EFS propose de « renouveler l’expérience des donneurs en les faisant voyager vers d’autres contrées, le temps d’une pause dépaysante qui sauve des vies » argue le communiqué. A Belfort, cap vers l’Orient et ses contes mystérieux des milles et une nuits. A Dijon, départ imminent pour Hawaii, ses cocotiers et ses plages de sable fin. A Besançon, vivez la dolce vita sur votre Vespa en Italie. A Chalon-Sur-Saône et Mâcon, cap vers les îles Grecques et leurs légendes mythologiques. A Auxerre et Sens, ce sera l’Asie, à la découverte des paysages et des saveurs venues de tout le pays.