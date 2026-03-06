Clerval : l’A36 coupée suite à un accident de poids lourd

Selon la radio Autoroute info (107.7), les équipes de dégagement du camion sont arrivées un peu avant 8 h 30. Un basculement de chaussée est en cours. Il est déconseillé d’emprunter l’A36 à partir de Montbéliard dans le sens Besançon-Belfort ; l’entrée à Baume-les-Dames est interdite. A 8 h 25, plus de 7 km de bouchons s’étaient formés en amont de l’accident.

Selon le site APRR, plusieurs bretelles d’entrée sur l’A36 sont fermées entre Belfort et Besançon. Le trafic ne sera pas rétabli dans le sens Besançon-Belfort avant 10 h.