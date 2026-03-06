Clerval : l’A36 coupée suite à un accident de poids lourd

Désincarcération d'un véhicule accidenté, par les pompiers du Doubs.
L'A36 est coupée au niveau de Baume-les-Dames, dans le sens Besançon-Belfort. | ©Halil Kocaman – Sdis 25 – illustration

Un poids lourd s’est couché sur les deux voies de l’A36, ce vendredi matin, au niveau de Clerval, dans le sens Besançon-Belfort.

L’autoroute A 36 est coupée entre Besançon et Montbéliard ce vendredi 6 mars 2026, suite à un accident survenu vers 6 h 15, après la sortie Lure Baume-les-Dames (kilomètre 77), dans le sens Besançon-Belfort. Un poids lourd s’est couché sur la chaussée.

L'entrée de Baume-les-Dames de l'A36 fermée

Selon la radio Autoroute info (107.7), les équipes de dégagement du camion sont arrivées un peu avant 8 h 30. Un basculement de chaussée est en cours. Il est déconseillé d’emprunter l’A36 à partir de Montbéliard dans le sens Besançon-Belfort ; l’entrée à Baume-les-Dames est interdite. A 8 h 25, plus de 7 km de bouchons s’étaient formés en amont de l’accident.

Selon le site APRR, plusieurs bretelles d’entrée sur l’A36 sont fermées entre Belfort et Besançon. Le trafic ne sera pas rétabli dans le sens Besançon-Belfort avant 10 h.

Nos derniers articles

,
Des cadres de la 1re compagnie du 35e RI participent à un Wargame de la bataille de Villersexel, le 5 mars 2026.

Pour aiguiser l’esprit tactique, le 35e RI reproduit la bataille de Villersexel sur un plateau

Des cadres du 35e régiment d’infanterie de Belfort ont participé à une reproduction de la bataille de Villersexel de janvier 1871 en jeu de plateau. Une manière de renforcer leurs compétences tactiques et de valoriser le wargame comme un outil d’entraînement opérationnel.
De gauche à droite : Loïse Souklanis, manager des projets et de la communication, Aline Dougoud, responsable des services supports, Denis Piotte, président de l'association.

Amaelles fait « face à un tsunami gériatrique »

Alors que la population de Bourgogne-Franche-Comté vieillit, les organismes d’aide et de soins à la personne comme Amaelles sont de plus en plus sollicités. Face aux risques liés au vieillissement, l’association belfortaine s'appuie sur la prévention.
Usine de production de scooters de Peugeot Motocycles, à Mandeure, dans le Doubs

Peugeot Motocycles en passe d’être repris par sa direction

Mutares, l’actuel actionnaire majoritaire de PMTC (Peugeot Motocycles), annonce ce jeudi 5 mars 2026 avoir reçu une offre ferme de reprise de l’équipe de management. Elle pourrait se concrétiser au deuxième semestre de 2026.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC