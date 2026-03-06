Clerval : l’A36 coupée suite à un accident de poids lourd

L’autoroute A 36 est coupée entre Besançon et Montbéliard ce vendredi 6 mars 2026, suite à un accident survenu vers 6 h 15, après la sortie Lure Baume-les-Dames (kilomètre 77), dans le sens Besançon-Belfort. Un poids lourd s’est couché sur la chaussée.
L'entrée de Baume-les-Dames de l'A36 fermée
Selon la radio Autoroute info (107.7), les équipes de dégagement du camion sont arrivées un peu avant 8 h 30. Un basculement de chaussée est en cours. Il est déconseillé d’emprunter l’A36 à partir de Montbéliard dans le sens Besançon-Belfort ; l’entrée à Baume-les-Dames est interdite. A 8 h 25, plus de 7 km de bouchons s’étaient formés en amont de l’accident.
Selon le site APRR, plusieurs bretelles d’entrée sur l’A36 sont fermées entre Belfort et Besançon. Le trafic ne sera pas rétabli dans le sens Besançon-Belfort avant 10 h.