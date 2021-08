Festival Fort en Musique : « Andy Emler n’aime rien moins que les brassages»

Andy Emler réussit le concours d’entrée aux classes d’écriture du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. « ll acquiert à peu près en même temps une discipline, une amitié et un avenir ». Il réalise son premier disque avec Antoine Hervé. « Horizons », pour piano et percussions à clavier (instruments qu’il apprend en trois semaines). Désigné pour animer des cours d’improvisation, il définit son leitmotiv : « Créativité ». Recruté par Francois Jeanneau en 1986, il tient les claviers électriques de la première mouture de l’Orchestre National de Jazz. « Reconnu pour ses qualités d’accompagnateur, d’improvisateur, de compositeur, il tourne dans le monde entier avec des maîtres du jazz français tels que Francois Jeanneau et Michel Portal, dont il sera plusieurs années le pianiste-directeur artistique attitré », explique le communiqué. En 1989, il crée un orchestre à son image, nommé le MégaOctet. Baigné dans une troupe de musiciens-prêts-à-tout, il joue au sein du Putain d’Orchestre Modulaire de Juvisy-sur-Orge. Il est aussi pianiste et directeur artiste de Trilok Gurtu, où il effectuera des tournées mondiales. Il ne quittera pas non plus les studios et les salles de concerts plus chaleureuses, aux côtés des pointures que sont Dave Liebman ou Bill Evans.

Il plonge dans ces années-là dans ce qu’il nomme lui-même l’improvisation « totale ». Il goûte la dissonance, se plaît dans les duos. Django d’or 2006, victoire de la musique 2008 et 2010, il n’y a qu’en l’écoutant que l’on peut saisir le cœur de son art. Pascal Contet, directeur du festival préfère ne pas enfermer Andy Emler dans une case : « Il est très difficile de partir avec des étiquettes à son sujet. C’est d’abord quelqu’un qui est musicien. Sa musique, c’est une musique d’ouverture qui ouvre beaucoup de chakra. Sa musique, c’est l’énergie Andy Emler, c’est une énergie positive ».