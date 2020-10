Belfort : premiers contrôles d’attestation, pour l’instant pédagogiques

Lors du premier confinement, la police belfortaine a effectué dix à quinze contrôles quotidiens d’attestation dérogatoire de déplacement. La police nationale et la police municipale ont repris ces contrôles dès ce vendredi 30 octobre, premier jour du nouveau confinement. Une équipe d’une dizaine de policiers (six nationaux, quatre municipaux) se sont postés devant la gare et ont procédé à des contrôles de conducteurs de voitures, de scooters, de cyclistes, de piétons attendant le bus.

Mais il s’agissait de faire de la pédagogie et de rappeler la nécessité de se munir de l’attestation pour tout déplacement hors de son domicile. « On se rend compte que ce dispositif est bien connu ; les gens ont gardé le réflexe », s’est réjoui sur place le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier : les oublis d’attestation étaient peu nombreux, ce vendredi (Les nouvelles attestations peuvent être téléchargées ici).

Les contrôles vont remonter au rythme du premier confinement dès à présent, avec des verbalisations dès la semaine prochaine. « Il va y avoir une tolérance ce week-end en raison des retours de vacances, des visites dans les cimetières, mais ensuite, nous allons monter en puissance », prévient le préfet. L’amende initiale est de 135 euros, puis de 200 euros en cas de première récidive et de 3 750 euros en cas de nouvelle récidive, avec une possible peine de prison. À Belfort, le tribunal a prononcé deux peines de prison avec sursis lors du premier confinement.