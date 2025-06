Belfort : les collégiens du Rimbaud invités à rester chez eux avec la canicule

L’épisode de forte chaleur qui s’abat dans la région a poussé les responsables du collège Rimbaud, à Belfort, à ne pas faire cours normalement. « Il a été demandé aux parents qui le pouvaient de garder leurs enfants à la maison », explique le directeur de la communication du rectorat de Besançon. Le collège n’est donc pas fermé. Il y a « un service minimal d’accueil », affirme-t-on. Ces mesures deviennent régulières, à présent, à l’approche de l’été. En 2019, déjà, le brevet avait été décalé, à l’échelle nationale, pour qu’il ne soit pas organisé au milieu d’un épisode de canicule.

Dans la commune de Joncherey, deux des trois classes de l’école sont aussi concernées. On a demandé aux parents qui le pouvaient, de garder leurs enfants. Ces classes sont exposées au sud. « La température est intenable », confirme le rectorat. « Les choses sont vues au cas par cas, explique le rectorat, pour que les conditions d’accueil soient les meilleurs. » C’est la situation de ce lundi 30 juin à 16 h. Elle est susceptible d’évoluer, notamment avec des températures attendues encore plus élevées, ce mardi. Elle pourrait être l’une des journées les plus chaudes jamais enregistrées en France.