Canicule : le nord Franche-Comté passe dimanche en vigilance orange

En France, le numéro vert canicule, qui permet d’obtenir des conseils « pour se protéger et protéger son entourage », a été réactivé depuis samedi 8 h. La cause de ce nouveau pic est un « dôme de chaleur »: un large et puissant anticyclone forme une sorte de couvercle qui vient bloquer l’air en basses couches, empêchant l’entrée de perturbations, tout en le réchauffant progressivement. Depuis le 19 juin, la France traverse sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, et sa 33e du XXIe siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l’intensité et la fréquence des canicules. Pour y faire face, mairies, préfectures et pompiers multiplient mises en garde et recommandations.