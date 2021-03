Belfort : des étudiants organisent le premier Salon de la Nutrition le 20 mars

Les douze étudiants du bachelor (bac +3) Diététique nutrition humaine et sportive du Cours Notre-Dame des Anges à Belfort organise, samedi 20 mars, un Salon virtuel dédié à l’alimentation et à la nutrition. C’est la première édition de ce Salon, le seul de l’Est de la France précisent les organisateurs ; ils rappellent que « 69 % des consommateurs s’intéressent à l’impact que peut avoir leur alimentation sur leur santé », citant le baromètre 2019 de l’Agence bio. « Comment apprendre à manger en pleine conscience ? Quelles astuces pour consommer des produits frais et locaux à petit budget ? Comment soulager de façon naturelle les maux du quotidiens ? De quelle manière bien s’alimenter en tant que sportif ? » Autant de questions auxquelles les étudiants proposent de répondre. « De nombreux professionnels de santé, parmi lesquels, des diététiciennes, naturopathes, un Docteur spécialisé dans la nutrition du sportif et un spécialiste de la diététique chinoise, viendront animer les cinq conférences pensées par les étudiants. Chacune d’entre elles sera en lien avec un atelier conduit par la promotion », détaillent les organisateurs. Les conférences sont diffusées sur Facebook, les ateliers sur Instagram et tous les replays seront visibles sur Youtube. Les enregistrements sont programmés vendredi. L’évènement est parrainé par les athlètes montbéliardais Aurélie Chaboudez et Kader Chemlel. Le Bachelor est un nouveau diplôme proposé par le Cours Notre-Dame des Anges depuis la rentrée 2020, en partenariat avec l’école de diététique et nutrition humaine.