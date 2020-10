Alstom: l’intersyndicale inquiète pour la « pérennité » du site de Reichshoffen

« Ce qu’on craint, c’est qu’Alstom », en situation de monopole sur les technologies à l’hydrogène, « ait toutes les cartes en main pour nous vendre leur chaîne de traction à n’importe quel prix, ou refuse de la fournir », et mette ainsi en difficulté le repreneur du site de Reichshoffen, a expliqué à l’AFP le secrétaire du CSE du site, Daniel Dreger. Le porte-parole d’Alstom a lui assuré que le groupe français était « disposé » à continuer à fournir à l’avenir au site de Reichshoffen ses motorisations à hydrogène.

Par ailleurs, alors que deux industriels, le Tchèque Skoda et l’Espagnol Caf, ont exprimé leur intérêt pour le rachat du site de Reichshoffen, l’intersyndicale a exprimé sa préférence en faveur de Caf. Elle l’explique par le fait que Caf dispose d’une « force commerciale bien établie en Europe de l’Ouest », veut faire de Reichshoffen son « centre d’excellence mondial dans le domaine de l’hydrogène », et s’est engagé à maintenir « l’ensemble des emplois et des acquis sociaux ». Elle craint qu’Alstom ait au contraire une préférence « pour une vente à Skoda », qui apparaît « comme le moins performant des deux » et donc « moins problématique en matière de concurrence future ».

« Le processus est toujours en cours et continuera au cours des prochains mois, nous ne pouvons exprimer aucune préférence », a déclaré le porte-parole d’Alstom. « Les critères principaux, c’est à la fois trouver un acteur ferroviaire de référence qui ait envie d’investir sur le site, et créer un concurrent crédible sur le marché des trains régionaux en France ». Pour veiller à la création de ce « concurrent crédible », la commission européenne a nommé le 29 septembre un expert indépendant, le cabinet Advolis représenté par Antoni Vassileff, chargé de superviser cette vente.