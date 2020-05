[Vie du lycée] Confiné, le conseil de la vie lycéenne s’active toujours au Condorcet !

Ceci dit, nous n’allions tout de même pas renoncer ! On dit souvent que l’union fait la force ! Suite à l’appel lancé par les lycées Belin et Les Haberges de Vesoul d’organiser une semaine des arts en commun sur Instagram, nous avons répondu présents, suivis du lycée Colomb de Lure, Germaine-Tillon de Montbéliard, Lumière de Luxeuil-les-Bains mais aussi d’autres lycées dans la Nièvre et la Haute-Saône. Cette semaine s’est donc déroulée durant ce confinement, avec, pour le lycée Condorcet, près de 150 photos, dessins, textes, poèmes, peintures, vidéos de chants, de musique en tout genre (flûte, piano, accordéon, batterie, guitare, etc.), de lectures de roman, de danse et même du monocycle !

Au final, cette nouvelle forme a permis à de nombreuses personnes un peu timides de se dévoiler et d’exprimer d’autres talents difficilement représentables sur une scène ! Pour animer cette semaine, chaque soir, les lycéens avaient rendez-vous avec Laurine Maire et Gautier Drouin, soutenus dans leur démarche par Isabelle Serena, CPE. Une semaine riche en talents, pour apporter un peu de sourire en cette période délicate !