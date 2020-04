[Témoignages] « La campagne n’est pas vraiment réputée pour sa rapidité et sa qualité Internet »

« Je m’appelle Maxime et j’ai, en cette période de confinement, la chance de vivre à la campagne. Une chance, oui, car j’habite dans une maison avec jardin ce qui me permet de prendre régulièrement l’air et de profiter du soleil allongé sur un transat. Ce n’est pas le cas de tout le monde et je pense en disant cela aux personnes résidant dans les grandes villes, au 5e étage de leur bâtiment et qui ne peuvent pas profiter de l’extérieur. Mais je leur envie une unique chose en ce moment précis : leur connexion internet. La campagne n’est pas vraiment réputée pour sa rapidité et sa qualité Internet. Ce qui est assez embêtant et contraignant puisque nous sommes à présent trois à la maison, avec une utilisation constante du réseau, ce qui me pose des problèmes pour me connecter correctement aux sites scolaires, pour envoyer des mails ou des travaux et surtout, pour regarder Netflix.

Plus sérieusement, j’arrive tout de même à envoyer mes travaux et mes mails mais après plusieurs dizaines de minutes de dur labeur. Je dois me connecter tous les matins sur le site de mon lycée pour prendre connaissance de mes travaux de la journée. Nous avons plusieurs types de travaux qui ont été adapté, étant donnée la situation. Les interrogations de mathématiques sont désormais sous forme de questionnaires en ligne par exemple. Le reste des travaux, est à rendre par mails, comme ceux de français ou encore d’histoire. Mais il y a également les classes virtuelles. J’en fais avec mes professeurs de mathématiques, d’anglais et de SES/SNT. Mais le site mis en ligne par l’Éducation nationale n’est pas très performant, surtout quand on est à la campagne. La qualité du son n’est pas bonne et c’est très long avant d’être connecté. C’est pourquoi nous avons réussi à convaincre certains de ces professeurs de faire nos cours de classe virtuelle sur le logiciel Discord qui fonctionne bien mieux avec une bien meilleure qualité.

J’ai cité Netflix un peu plus haut, c’est en effet en ce moment mon meilleur ami étant donné que je ne peux pas voir mes amis, autrement que par appel face time. Je me lève le matin à 8 h pour regarder ce que j’ai à faire, j’essaie en général de tout faire le matin puis ensuite l’après-midi je regarde Netflix. YouTube et les réseaux tels que Instagram et Snapchat sont aussi omniprésents dans mon quotidien et dans celui des autres jeunes. Pour passer le temps, je fais aussi énormément de musique. J’écoute à longueur de temps de la musique, je fais de la musique sur mon ordinateur mais je joue aussi du piano sur mon synthé. Le reste du temps je joue aux jeux vidéo avec des amis. Nos libertés sont bien différentes avec ce confinement. Nous avons dû modifier ou changer nos habitudes. Sortir jouer au basket avec des amis, faire des fêtes chez les uns ou dormir chez les autres est à présent interdit mais bien sûr compréhensible. Il faut simplement attendre et être patient et apporter le maximum de soutien à nos médecins et à nos infirmiers. »