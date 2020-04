[Témoignages] « J’ouvre une fenêtre pour voir la liberté que les gens prennent pour créer de nouvelles choses »

« Tous les matins, après m’être étirée puis levée de mon lit, je pars ouvrir mes volets, puis ma fenêtre, je prends une chaise et m’assois pour contempler l’extérieur. Je pourrais aller directement dans mon jardin et regarder ce qui m’entoure mais je préfère le faire depuis ma fenêtre car, à cet endroit-là, je peux voir de plus haut tout ce qui se passe dans mon quartier comme la nature ou alors les personnes qui se promènent.

Quand je regarde sur ma droite, je vois des maisons avec mes voisins qui profitent de l’extérieur en faisant du jardinage ou bien appréciant le soleil qui arrive pour pouvoir bronzer un peu. Certains voisins profitent de la chaleur pour tondre la pelouse et à ce moment, il commence à venir à mes narines l’odeur agréable et légère de l’herbe coupée. En tournant la tête pour regarder en face de moi, je vois une université́ avec dans la cour, plein d’arbres qui deviennent, chaque jour qui passe, un peu plus verts et fleuris avec toutes sortes d’oiseaux différents, qui posés sur leurs branches, chantent en harmonie. L’herbe qui elle n’est pas tondue prend de plus en plus d’ampleur sur le sol. Je me demande si les étudiants sont retournés auprès de leur famille ou s’ils sont restés dans leur appartement.

Sur ma gauche il n’y a pas grand-chose, seulement de temps à autre, quelques personnes qui passent pour prendre l’air. Seul, avec leur famille ou bien avec leur animal de compagnie. Parfois mon regard est attiré vers le bas où je vois mon chien courir après des feuilles dans le jardin ; à ce moment, un sourire s’affiche sur mon visage. J’aime tous les matins prendre ce temps et cette liberté de pouvoir regarder autour de moi.

Ensuite je descends dans le salon et ouvre une nouvelle fenêtre mais celle de mon ordinateur, où j’aime regarder ce qui se passe dans le monde. Moi ce que je préfère regarder c’est les bienfaits du confinement sur la nature ; cela réchauffe le cœur, en ces temps pas toujours faciles. Par exemple, les eaux de Venise qui s’éclaircissent. Il parait qu’à Paris on peut entendre les oiseaux chanter. Mais je trouve encore plus flagrant les images de cerfs dans les rues japonaises. Quand il me reste du temps, j’ouvre une nouvelle fenêtre pour voir la liberté que les gens prennent pour créer de nouvelles choses, de nouveaux loisirs ou parfois se découvrir de nouvelles passions. Et vous ? Que faites-vous ? »