[Témoignage] « Vivre son anniversaire en confinement, c’est… conceptuel »

« Bon… le confinement…. Qu’on se le dise, c’est pas le bonheur. Surtout de vivre son anniversaire en confinement, c’est… conceptuel. On ne peut rien faire de spécial, c’est juste un jour comme les autres où on se dit : « Tiens, aujourd’hui je prends un an ! Yes, on se rapproche un peu plus de la mort ! Joie et bonheur ! » Que des pensées positives quoi ! Heureusement, on peut quand même faire un barbecue et un bon gros gâteau pour fêter ça…

Sinon, on a atteint le mois de confinement ! Bravo ! ( Ah non, c’est pas comme si on avait un million d’abonnés en fait…c’est moins stylé ). Plus que jusqu’au 11 mai et après ce sera fini ! Mais même si on a tous l’impression que le 11 mai, on va pouvoir voir tous nos amis, se balader dans les parc, et faire plein de trucs cools, bah, désolée de vous décevoir, mais en fait non… On va juste devoir retourner en cours ! Mais en vrai, ça va quand même faire du bien (même si c’est pour retourner en allemand et apprendre à dire « ich bin ein Kartoffelsalat »! ) »