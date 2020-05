[Témoignage] « J’espère qu’à la fin de la crise on ne se contentera pas d’applaudissements »

Dernier défaut et non des moindres : c’est terriblement long. Après un mois à tourner en rond dans deux pièces, entre des recherches sur la culture de l’ananas et le cours négatif du pétrole, on commence à questionner le sens de l’écoulement du temps. On croyait que ça durerait deux semaines, puis un mois et on y est encore. Zola en aurait été fier. Puis il aurait commencé à décrire ce bout de pain maison tout plat, qui a retardé son destin funeste grâce à une tentative de meurtre par étouffement. Les pénuries se sont lentement déplacées des pâtes à la levure. Des manques de matériel pour les soignants à… bah toujours des problèmes. Pour eux tout cela doit paraître terriblement plus long. J’espère qu’à la fin de la crise on ne se contentera pas d’applaudissements.