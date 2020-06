[Réflexion] Racisme et violences policières : une lutte qui se renouvelle aujourd’hui

« I can’t breathe », les manifestations dans le monde entier … Tous ces éléments sont liés et ont un dénominateur commun : le racisme. L’élément déclencheur de la situation actuelle est l’interpellation et le décès de George Floyd, soupçonné d’avoir payé avec un faux billet et d’être en état d’ébriété sur la voie publique, le 25 mai à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis. L’arrestation violente de cet homme, filmée par plusieurs passants et relayée sur les réseaux sociaux, a fait le tour du monde en l’espace de quelques jours. George Floyd, homme afro-américain de 46 ans, est décédé suite au plaquage ventral et à l’étouffement effectué par le policier Derek Chauvin lors de son arrestation : ce dernier a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes. Derek Chauvin ainsi que les trois autres policiers ayant participé à l’arrestation ont été licenciés le 26 mai, au lendemain de la mort du nouveau visage de la lutte contre les violences raciales.

Des manifestants sont descendus dans les rues de Minneapolis pour demander l’arrestation des ex-policiers responsables, et plus généralement pour manifester contre le racisme et les violences policières, brandissant des pancartes où l’on voit inscrit les trois mots « Black Lives Matter », déjà utilisés lors de nombreuses manifestations contre le racisme, aux États-Unis notamment. Ces manifestations ne sont pas nouvelles et les revendications résonnent toujours plus fort, surtout aux USA, lorsque l’histoire se répète, quand, à nouveau, un homme ou une femme non armé est tué(e) par la police. Chaque année apporte avec elle un lot de violences policières contre la communauté noire aux États-Unis. On se rappelle notamment de « l’année noire », 2014 : Michael Brown, adolescent afro-américain de 18 ans, tué de six balles, Eric Garner, 44 ans, mort par placage au sol et étouffement ou encore Laquan MacDonald, 17 ans, abattu sans raison par 16 coups de feu. On se rappelle aussi la mort de Tayvon Martin, adolescent de 17 ans, abattu d’une balle dans le ventre en 2012, à nouveau sans raison, événement ayant donné naissance au hashtag #BlackLivesMatter.

Après 4 jours de manifestations et de nombreux dégâts, Derek Chauvin a été arrêté pour homicide (et a comparu pour la première fois ce lundi 8 juin devant la justice). Mais l’arrestation n’a pas pour autant fait redescendre la colère des manifestants, et le président américain Donald Trump n’a pas su la calmer en réagissant à la situation sur son Twitter, avec un tweet aujourd’hui censuré par Twitter qui n’a fait qu’attiser les tensions. Les manifestations se sont alors multipliées à travers les États-Unis, si bien que des couvre-feux ont été instaurés dans beaucoup d’états. Des couvre-feux souvent non-respectés et qui n’ont pas su faire descendre les tensions.