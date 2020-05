[Opinion] Les conséquences du confinement sur le monde animal

A priori, nos amis à quatre pattes qui partageaient notre confinement n’ont pas trop souffert, ils avaient leur maître tout le temps avec eux et ont eu peut-être plus de promenades que d’habitude. Et en même temps, il semble que les abandons d’animaux de compagnie se soient multipliés pendant la période – pas de chiffre officiel pour le moment – par peur que nos précieux compagnons ne soient des porteurs potentiels du virus.

Les SPA/fourrières ont fait part, dès fin mars, de leurs inquiétudes. Avec le confinement, ces structures étaient fermées au public et les adoptions n’étaient plus été possibles. Ces décisions ont eu de graves conséquences : surpopulation des box supérieure à l’accoutumée (puisqu’il n’y a aucun départ lié à l’adoption) et euthanasie de certains pensionnaires faute de places libérées. L’État a entendu ce cri d’alerte et a ré-autorisé, dès mi-avril, les adoptions, heureusement.

À Belfort, la SPA, ne souffrant pas de surpopulation, n’a pas souhaité ré-autoriser les adoptions dans ce contexte difficile, préférant attendre la fin du confinement pour reprendre le protocole habituel (rencontres avec l’animal et ses soignants, etc). On est en droit de se demander ce qu’il en est pour d’autres fourrières et d’autres SPA, en espérant que le confinement n’a pas conduit à une surpopulation ingérable… et qu’on n’est pas arrivé à cette extrémité de devoir euthanasier des animaux par manque de place ou de rentrées d’argents?