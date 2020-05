[Insolite] Libérés, Délivrés… Le déconfinement nous fait chanter !

À l’heure du déconfinement, un nouveau grand débat déchire la France : Faut-il chanter Libérée, Délivrée, chanson rendue célèbre par le dessin animé de Disney, La Reine des neiges, lors de la sortie de confinement ? Là-dessus, deux opinions s’opposent : ceux qui osent dire « Non », et ceux qui n’ont cessé de chercher une occasion de chanter comme Elsa depuis que le film est sorti, en 2013.

Un étudiant en lettre nous expose son point de vue : « Cette chanson n’est pas seulement un hymne à la liberté, c’est aussi un hymne à la solitude et l’isolement, puisqu’à ce moment du film, Elsa est en recherche de confinement. » Prenant en compte ces considérations, il trouve donc absurde de chanter une telle chanson pour un déconfinement. Cependant, il semble que ces arguments n’empêchent pas les fans de La Reine des Neiges de pousser la chansonnette. « Après m’être enfermée pendant huit semaines, ne plus avoir vu mes amis, travailler à distance, j’ai enfin l’espoir de pouvoir retrouver une vie normale, il me paraît donc normal de penser à cette chanson pour fêter le déconfinement. Même si je ne la chantais pas à tue-tête, elle était dans mon esprit lors de ma première sortie ! » confie une lycéenne.

Même si tout le monde n’est pas d’accord sur la question de chanter ou non cette chanson, une opinion est partagée par les deux interviewés. Ils se sentent délivrés. L’étudiant de partir de chez ses parents. La lycéenne, de pouvoir sortir de chez elle. Mais ils ne sont pas encore libérés du joug du virus.