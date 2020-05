[Évasion] Les incontournables des Alpes de la compagnie Air Condo

Le château de Vaduz (Liechtenstein). Vive le prince ! Cette phrase semble venir d’un tout autre temps, et pourtant la principauté se cache encore de nos jours au milieu des Alpes. Il est temps de retourner à ses cours d’histoire et de partir vers le Liechtenstein (en se munissant d’une carte et d’une loupe car avec sa faible superficie, beaucoup passent sans le voir). Un pays parfois oublié au profit de ses géants voisins et qui fait pourtant la fierté de ses 38 000 habitants. Cette contrée entièrement montagneuse cache d’innombrables paysages aussi escarpés que solennels. Surplombant la vallée où se trouve la capitale du même nom, le château de Vaduz accueille la famille princière. Plus modeste que Buckingham Palace, certes, mais issu de la période médiévale, ce château transmet l’histoire d’une région longtemps influencée par ses voisins suisses et autrichiens. Alors que le soleil se couche, depuis son balcon, le prince ne se lasse pas d’admirer les Alpes, les seules fidèles à la principauté.

Château de Chillon (Suisse) “Lake Leman lies by Chillon’s walls : A thousand feet in depth below Its massy waters meet and flow.” En 1816, Lord Byron, poète anglais de renom, visite le château de Chillon. Ses souterrains ayant accueilli autrefois des prisonniers fascinent son âme d’artiste. Ses sublimes vers donneront l’intemporel poème Le prisonnier de Chillon, mais avant tout ils rendront à la forteresse de Chillon son éclat d’antan. Érigé vers 1150, ce château a accueilli les Savoyards, les Bernois et finalement les Vaudois. De nos jours, il fait partis du riche patrimoine suisse. Sous ses pieds, l’eau du lac Léman, au-dessus de son donjon, les Alpes. Quand Courbet peignait ce domaine, il s’attelait à représenter la délicatesse du paysage. Le château dévoile des salles tout aussi surprenantes les unes que les autres : la Camera Domini et ses peintures murales permet de rentrer dans la peau du comte de Savoie l’espace d’un instant ; les grandes salles rappellent l’élégance des réceptions (c’est le moment de montrer ses talents de danseur) et les souterrains invitent à se perdre. Enfin, pas trop longtemps, car il existe un risque de voir des fantômes de prisonniers comme Lord Byron les vit. Ces derniers n’ont jamais vu la beauté crépusculaire sur les monts rocheux (et notamment le mont Blanc !) si proches mais pourtant si lointains.

Neuschwanstein Schloss (Allemagne). Rêver de contes de fée, c’est possible ! Rendez-vous en Bavière où Louis II créa en 1868 une merveille encore très appréciée des Allemands et du monde entier. Il ne s’agit pas ici d’une fantastique bière allemande mais d’un bijou architectural dressé fièrement à 200 m de hauteur avec, à l’horizon, les Alpes. En son sein, on distingue un mélange éclectique de néo-gothique, néo-byzantin et de roman classique ; ce château au charme indescriptible semble sortir d’un songe lointain. Porter une belle robe, participer à un banquet au bras d’un beau chevalier ou alors combattre un terrifiant dragon, chaque enfant a déjà rêvé de se faufiler au cœur de ces mythes. L’enfant le plus connu au monde l’a lui-même reconnu en s’inspirant de cette œuvre architecturale dans son adaptation du conte La Belle au bois dormant. Walt Disney avait en effet le don de matérialiser les rêves dans ses films avec une précision hors norme. Avait-il remarqué les différents cygnes cachés dans le Neuschwanstein Schloss ? Assurément !

La vie n’est pourtant pas toujours des plus roses. Endetté, Louis II ne verra jamais le château entièrement fini ; il n’aura dormi qu’une centaine de jours à l’intérieur et ne se sera jamais assis sur le trône d’or et d’ivoire qui lui était destiné. Et pourtant, il était sûr d’une chose : son Neuschwanstein Schloss traversera les siècles et il inspirera les âmes des enfants comme celles des adultes.