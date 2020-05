[Évasion] Les incontournables d’Amérique latine de la compagnie Air Condo

La Terre protège de nombreuses merveilles : des spectacles créés par la nature ou façonnés de la main de l’homme. Des spectacles vivant, parfois oubliés, parfois portés sur la scène internationale par une reconnaissance à l’Unesco. Un des spectacles les plus connus est sûrement celui du Machu Picchu. Chaque matin, le cycle de la vie recommence au moment où le Dieu soleil s’élève d’entre les montagnes. Ses rayons transpercent la rigidité des pierres qui semblent se fondre en amas de papillons dorés. Ils volent vers nos yeux dévoilant alors une architecture révolutionnaire, titanesque et cachée en une cité perdue. Cette cité fit avec sa voisine Cuzco la renommée de l’empire Inca. Demander à un Péruvien sa fierté, il répondra : « Mes racines ». Au Pérou, l’empire Inca est porté haut et fort, les traditions ne sont pas que des habitudes monotones, elles représentent un héritage que tous croyaient déchu et barré sous les lianes amazoniennes, sous les voûtes de la Cordillère ou encore sous le sable des déserts. Mais non, le Pérou n’a pas succombé à l’européanisme du XVIe siècle. Les langues se mélangent aux sonorités espagnoles et quechua. Cet alliage culturel est la force des pays d’Amérique latine, mais elle est plus que ça au Pérou, elle représente une richesse. Le terme de richesse est courant dans le langage : il évoque tantôt la richesse culturelle tantôt la richesse naturelle. Au Pérou il n’en existe qu’une seule : la richesse de la nature se mêle à celle de l’homme et ne forme qu’un seul trésor.

Les sociétés clament souvent que le passé est révolu, qu’il faut se tourner vers le futur. Et s’ils avaient tort ? Et si sauver la planète et préserver l’Humanité passait par le passé justement ? Vivre au rythme des journées, des saisons est peut-être la solution au monde accéléré actuel. Rendez-vous à 4000m de hauteur, au cœur de la Cordillère des Andes, sur le lac Titicaca pour le comprendre. Le lac le plus haut au monde préserve encore toute l’innocence de l’humanité, non pas celle liée à l’esprit humain mais celle liée à ses actions. Sur les flots qui s’étendent à perte de vue, des îles flottantes portent une population, celle des Urus qui vivent sans montre, sans télécommunication, juste avec l’espoir de voir le soleil se lever et la crainte de son coucher. Dans ces communautés de l’Altiplano, la gouvernance mondiale semble avoir été stoppée par les falaises escarpées. Chaque groupe est dirigé par un chef qui change régulièrement, les anciens représentent la sagesse et enseignent les traditions passées. Des traditions qui trouvent leur essence dans le vaste empire Inca ayant régné de 1200 à 1536, mais pas que. L’empire Inca a eu une croissance extraordinaire, certaines légendes racontent qu’il serait né des flots du lac Titicaca (à la frontière de la Bolivie et du Pérou) où un frère et une sœur, promis l’un à l’autre émergèrent du silence solennel des eaux. Mais avant lui, le sol péruvien comportait de nombreuses civilisations. Pendant 600 ans, les Mochicas dominèrent, puis vinrent la codominance des Lambayeques, des Chachapoyas et des Chimus (compliqué à prononcer, c’est vrai). Longtemps, ces peuples ont été reniés par les Péruviens et pourtant leur héritage archéologique est d’autant plus riche. Le touriste connaît le Sud du Pérou avec Lima, Cuzco, le Machu Picchu et le désert de Nazca où le traces mystérieuses et ancestrales d’un possible calendrier révèle le génie du peuple éponyme.

Mais le touriste oublie parfois qu’au Nord se cachent des merveilles aussi, comme les ruines du Kuélap, capitale des Chachapoyas, la majestueuse capitale Chimu de Chan Chan (pas Jackie évidemment) qui par ses matières dorées donnent l’impression que le désert a été dompté, ou encore les sarcophages enfuies dans les falaises d’une manière qui techniquement dépasse l’Homme moderne, jaloux des talents ancestraux des pré-incaïques. Ces peuples surpassaient toute connaissance européenne de l’époque sur l’astronomie, l’architecture et ils avaient surtout une vue clairvoyante sur la nature, une entité à laquelle ils vouèrent un culte polythéiste. La Pachamama préservait la Terre, la décevoir et le risque de famine était dangereux. Quant au Dieu Soleil, il était celui du respect et de la vie. Certains peuples péruviens continuent de l’honorer chaque jour. Comment s’assurer de son retour chaque matin ? Grâce à son envoyé, un être honoré par tous, le condor des Andes. majestueux, gracieux, fort, ses ailes s’ouvrant, le condor est le plus gros volatile terrestre et aérien du monde. Il porte en lui la fidélité et la royauté que nul autre n’a. Surveillant les pics des Andes, il a le secret des millénaires passés. Lorsqu’il est trop faible, il décide de mettre fin à sa vie en se jetant dans un gouffre le bec en avant, puis il réapparait dans un nid pour mener une nouvelle vie. Le suivre permet de découvrir toutes les facettes péruviennes : les déserts les plus arides au monde, la grandeur des chutes de Gocta, l’Amazonie pour voir ses amis les grenouilles venimeuses (même pas peur), le jaguar (définitivement effrayé maintenant) ou les paresseux (pas trop dénaturé car c’est l’espèce la plus répandue actuellement en France), et surtout l’embryon du plus grand fleuve au monde, l’Amazone qui prend sa source au Pérou. Enfin, après une escale à Lima pour goûter le ceviche coloré et raffiné, le condor survolera les Andes jusqu’à se perdre dans le soleil.

Le Pérou est un pays qui semble connu pour sa civilisation, mais qui ne l’est pas vraiment. Il ne faut pas connaître le Pérou, il faut le vivre. Berceau de la vie, de la biodiversité, des milliers de secrets sont encore cachés sous les lianes. Des secrets qui font du pays une force car son identité réside non pas dans son unique héritage mais dans la manière dont il a été porté, assumé et mélangé au présent du pays. Là où le passé se mêle au présent, réside une véritable merveille.