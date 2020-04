[Évasion] Les 4 îles à découvrir de la compagnie Air Condo !

Mais, que faire dans les îles Galápagos ? Lever la tête pour apercevoir un ballet d’oiseaux aussi colorés qu’uniques (attention, risque de torticolis). Admirer les fameuses tortues et crabes colorés (sans se faire pincer !). Plonger pour admirer des raies et requins (et prouver à sa chérie qu’elle a eu raison de se cacher derrière soi pendant les films d’horreur). Et enfin randonner pour découvrir l’architecture volcanique (le Vésuve n’est pas en Equateur !).

La biodiversité est maîtresse d’ordre dans ce sanctuaire sacré préservé par sa dénomination de parc national aux règles strictes mais nécessaires. L’Équateur a fait de cet archipel un havre de paix entre l’Homme et son environnement.

À croire que la beauté est parfois cachée non-loin des côtes habitées, mais que surtout sa protection doit être une priorité de l’humanité.