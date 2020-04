Il y a tellement à dire sur ce pays que je ne saurais par où commencer. Déjà c’est là qu’a été tournée la célèbre trilogie du Seigneur des anneaux. Souvenez-vous de ces paysages magnifiques, ces gorges profondes, ces grandes étendues sauvages, la montagne du destin – que vous pouvez gravir au Tongariro National Park mais attention à ne pas glisser, ça brûle – et bien tout cela existe ! S’il y a bien une raison qui peut vous décider à partir en Nouvelle-Zélande, ce sont les PAYSAGES ! Aussi magnifiques que variés : les grandes étendues de sable blanc ou noir (Piha Beach), les lacs ultra limpides (Wanaka lake), les cascades impressionnantes (Huka falls), les glaciers (Franz Joseph), les sources d’eau chaude (Rotorua hot spa) et enfin les plus beaux chemins de randonnée (Tongariro National Park, Milford sound). Si vous voulez vous dépayser et profiter à fond de la nature, la Nouvelle-Zélande est the place to be (l’endroit où il faut être, NDLA).