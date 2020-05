[Édito] Santé, Positivité, Illuminé !

Ah ! Le déconfinement… Moment tant attendu depuis deux mois ! Des rêves de retour en cours pour certains, de travail au calme, sans les enfants pour d’autres, ou encore, de liberté pour les plus idéalistes…

On peut dire que toutes ces ambitions, ou presque, ont volé en éclat ! Déconfinement rime plutôt avec masque, gel antibactérien, et distanciation sociale. Le Corona a une fois de plus frappé… et ça ne fait pas du bien… Mais on ne peut rien y faire… Ah si…, rester chez soi (attendez, c’est pas le confinement ça ?! je croyais qu’on était déconfinés !), prendre son mal en patience, et surtout, rester positif !

Pourquoi perdre du temps à râler sur ses vacances d’été vides, en démoralisant tout le monde, quand on pourrait apprendre à jouer du ukulélé, se mettre sérieusement à [insérez activité ici] ou encore lire l’Illuminé ?

Voici donc une nouvelle maxime, pour ce déconfinement : « Santé, Positivité, Illuminé ! »