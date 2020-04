Les Jeux olympiques sont reportés. Jusqu’ici, seules des guerres avaient eu raison des Jeux olympiques, en 1916, 1940 et 1944. Le comité international olympique (CIO) a annoncé mardi 24 mars le report des Jeux olympiques à l’été 2021, une décision jugée tardive par les athlètes et les délégations nationales. En effet, alors que certains pays commencent à peine à sortir de la crise sanitaire, pour d’autres, c’est à peine le début.

Le report de Tokyo 2020 provoque une perte pour l’économie japonaise : les infrastructures doivent être entretenues un an de plus. D’autre part, le village olympique, qui devait offrir des logements aux Japonais après les Jeux olympiques ne pourra pas les mettre à disposition avant 2021. Et tout cela, sans parler du tourisme. Le report des Jeux olympiques pose aussi la question d’éventuels reports de championnats du monde, comme ceux d’athlétisme ou de natation, qui doivent avoir lieu à l’été 2021 ; pour l’instant, aucune décision des comités d’organisation n’a encore été publiée.

Thomas Bach, président du CIO, se dit confiant pour ces Jeux olympiques soient un symbole de la fin de cette pandémie, puisque 11 000 athlètes de 206 nations différentes sont attendues, non seulement pour participer aux Jeux, mais aussi pour vivre ensemble dans le village olympique.