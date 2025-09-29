Vidange du Malsaucy : une opération de deux mois et demi

Le Département du Territoire de Belfort annonce que la « vidange progressive du plan d’eau du Malsaucy » débute ce lundi 29 septembre. Cette opération, prévue tous les trois ans, vise à entretenir le site, préserver la biodiversité et assurer la qualité de l’eau. Elle s’accompagnera d’un dispositif rigoureux de « suivi et de prélèvement des poissons, mené en partenariat avec la fédération départementale de pêche », précise le conseil départemental dans son communiqué. D’une superficie de 55 hectares, le Malsaucy contient environ 800 000 m 3 d’eau.

La vidange du Malsaucy « permet : de contrôler l’état sanitaire de ses peuplements piscicoles ; de minéraliser les vases, contribuant ainsi à une bonne qualité de l’eau ».

La vidange progressive démarre donc ce lundi et se poursuivra durant tout le mois d’octobre, avec « un abaissement contrôlé du niveau de l’eau, sous astreinte technique 24h/24 et suivi hebdomadaire de la qualité de l’eau ». Dans un mois, les 29 et 30 octobre, aura lieu la pêche des poisson, en partenariat avec la Fédération départementale de pêche, et le 31 octobre, la pêche dans le bassin de décantation, en aval de la digue. Ensuite, la remise en eau de l’étang est prévue à partir du 15 décembre.