Vidange du Malsaucy : une opération de deux mois et demi

Des cygnes sur l'étant du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort.
La vidange du Malsaucy démarre ce lundi 29 septembre. | archives Le Trois P.-Y.R.

La vidange triennale du Malsaucy débute ce lundi 29 septembre. La remise en eau interviendra le 15 décembre. Au moins 10 tonnes de poissons devraient être extraites.

Le Département du Territoire de Belfort annonce que la « vidange progressive du plan d’eau du Malsaucy » débute ce lundi 29 septembre. Cette opération, prévue tous les trois ans, vise à entretenir le site, préserver la biodiversité et assurer la qualité de l’eau. Elle s’accompagnera d’un dispositif rigoureux de « suivi et de prélèvement des poissons, mené en partenariat avec la fédération départementale de pêche », précise le conseil départemental dans son communiqué. D’une superficie de 55 hectares, le Malsaucy contient environ 800 000 m 3 d’eau.

La vidange du Malsaucy « permet : de contrôler l’état sanitaire de ses peuplements piscicoles ; de minéraliser les vases, contribuant ainsi à une bonne qualité de l’eau ».

La vidange progressive démarre donc ce lundi et se poursuivra durant tout le mois d’octobre, avec « un abaissement contrôlé du niveau de l’eau, sous astreinte technique 24h/24 et suivi hebdomadaire de la qualité de l’eau ». Dans un mois, les 29 et 30 octobre, aura lieu la pêche des poisson, en partenariat avec la Fédération départementale de pêche, et le 31 octobre, la pêche dans le bassin de décantation, en aval de la digue. Ensuite, la remise en eau de l’étang est prévue à partir du 15 décembre.

18 tonnes en 2022

En 2022 ; lors de la dernière vidange, plus de 18 tonnes de poissons ont été extraites. Il avait alors fallu faire face à un virus et seulement 8 tonnes de poissons sains avaient pu être rejetées dans l’étang. En 2023, 246 kg de gardons, 85 kg de tanches ont été réintroduits, selon les chiffres communiqués par le Département, qui a signé une convention (2023-2025) avec la fédération du Territoire de Belfort pour la pêche et la protection du milieu aquatique

« Les poissons sont capturés grâce à un dispositif spécifique (filets, camions et cuves oxygénées), précise le conseil départemental du Territoire de Belfort. Une quarantaine de bénévoles, appuyés par une dizaine d’agents départementaux, interviendront trois jours durant. Les espèces envahissantes (poissons-chats, perches soleil) seront écartées, tandis qu’une petite partie du poisson restant (gardons, tanches, brochets, perches, carpes…) sera conservée dans la corne nord du Malsaucy pour réintroduction une fois ce dernier en eau ».

Enfin, le Département explique profiter « de cette opération pour renforcer le suivi scientifique du plan d’eau et affiner les connaissances sur son fonctionnement. Ce travail, mené en lien avec des experts, contribue à garantir une gestion équilibrée du Malsaucy, au service de l’environnement, des habitants et des activités de loisirs ».

