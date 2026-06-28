Vagues de chaleur : pourquoi fait-il plus chaud en ville qu’à la campagne ?

La température ressentie dans un lieu dépend largement de son environnement immédiat. En ville, les bâtiments, routes, trottoirs et parkings sont souvent constitués de matériaux sombres comme le bitume ou le béton. Ces surfaces absorbent une grande quantité du rayonnement solaire pendant la journée puis restituent lentement cette chaleur, notamment durant la nuit. Résultat » les températures baissent moins rapidement qu’à la campagne.

À l’inverse, les espaces végétalisés jouent un rôle rafraîchissant. Les arbres procurent de l’ombre et limitent l’échauffement des sols. Surtout, les plantes rejettent de la vapeur d’eau dans l’air par un phénomène appelé évapotranspiration. Cette évaporation consomme de l’énergie et contribue à refroidir l’environnement, un peu comme la transpiration permet au corps humain de se rafraîchir.

C’est pourquoi les parcs, jardins, forêts urbaines ou encore les zones proches des cours d’eau constituent souvent de véritables « îlots de fraîcheur ». À l’inverse, les quartiers très minéralisés, pauvres en végétation et fortement exposés au soleil deviennent des « îlots de chaleur », où les températures peuvent être de plusieurs degrés supérieures à celles observées dans les espaces ruraux environnants.

La forme même de la ville influence également la chaleur. Des rues étroites bordées de bâtiments élevés peuvent limiter la circulation de l’air et piéger la chaleur, tandis que certaines configurations urbaines favorisent une meilleure ventilation naturelle.