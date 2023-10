À Villers-le-Lac, le Doubs asséché n’est plus qu’une rigole

Depuis début juillet, la majestueuse rivière a pris la forme d’une vaste étendue de vase et de hautes herbes où gisent, grotesques, barques et pontons inutiles. En ce début octobre, le retour du Doubs n’est toujours pas en vue, faute de précipitations. “Quand il est haut, ici on est les pieds dans l’eau”, assure Pierre Billod, 81 ans, loin au-dessus de ce qui reste du dixième cours d’eau français (453 km entre la source et le confluent avec la Saône). Ce retraité de l’horlogerie, natif de Villers, se souvient que dans sa jeunesse, une telle sécheresse “n’arrivait pratiquement jamais”. “C’est des choses qu’on voyait tous les quatre ou cinq ans, mais pas à ce point-là”.

Le lac qui donne son nom au village n’est plus qu’un souvenir. Sur ses rives, on croirait pouvoir gagner la Suisse à pied sec à travers les hautes herbes. En face, dans le village suisse des Brenets, un ponton, qui semble attendre l’eau depuis des lustres, est prévu pour des bateaux de promenade, avec une pancarte qui précise “120 places”. “Ca fait bizarre, ça me rend triste. C’est inquiétant”, observe Sébastien Arcidiacona, un maître mécanicien qui voit dans cette scène l’effet du réchauffement climatique. “Ce serait bête de le nier”, confie ce sexagénaire.