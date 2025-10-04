Une piste cyclable aménagée entre Lougres et Bavans

Une voie verte est en cours d’aménagement entre Bavans et Lougres, initiée par Pays de Montbéliard Agglomération, dans le cadre du déploiement de son schéma cyclable. Les travaux ont débuté le 15 septembre.

Une première phase est réalisée en 2025. 1,5 km de voie vont être aménagés, entre la passerelle de Lougres – Colombier-Fonatine et le site de Forvia, à Bavans.