Une piste cyclable aménagée entre Lougres et Bavans

Une piste cyclable est aménagée entre Lougres et Bavans.
Une piste cyclable est aménagée entre Lougres et Bavans. | ©PMA
Pays de Montbéliard Agglomération poursuit le déploiement de son schéma cyclable. Il lance les travaux d’une voie verte entre Lougres et Bavans.

Une voie verte est en cours d’aménagement entre Bavans et Lougres, initiée par Pays de Montbéliard Agglomération, dans le cadre du déploiement de son schéma cyclable. Les travaux ont débuté le 15 septembre.

Une première phase est réalisée en 2025. 1,5 km de voie vont être aménagés, entre la passerelle de Lougres – Colombier-Fonatine et le site de Forvia, à Bavans.

Cet aménagement s’élève à 420 500 euros. La seconde phase du projet est programmée en 2026 et elle poursuivra le tronçon jusqu’au centre de Bavans. Cette finalisation assurera une « continuité cyclable », indique Pays de Montbéliard Agglomération dans un communiqué de presse, mais surtout « une connexion directe à l’EuroVélo6, axe stratégique des mobilités douces en Europe ».

Les travaux sont réalisés par Eurovia. Ils « consistent en la mise en place de bordures, le reprofilage et la pose d’un enrobé sur l’ensemble du linéaire », précise Pays de Montbéliard

