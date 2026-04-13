Une partie de la flotte de véhicules de PMA passe aux biocarburants

Pays de Montbéliard agglomération a trouvé une solution à l’utilisation du gazole par leurs camions (lire notre article). Pour un coût d’investissement de 18 000 euros, majoritairement financé par des dispositifs d’aide, l’agglomération a passé le cap du biocarburant B100. Ce carburant est produit à partir de colza cultivé et transformé en France. Dans un premier temps, treize camions du service déchets et des services techniques sont concernés, dont six bennes à ordures ménagères et trois camions plateaux.

Une modification qui a un double avantage : elle ne nécessite pas de modification majeure sur les véhicules et n’altère pas les performances techniques. Mais surtout, ce biocarburant permet une réduction jusqu’à 60 % des émissions de gaz à effet de serre et jusqu’à 80 % des émissions de particules par rapport au gazole.

Quelques ajustements ont dû être opérés. Une cuve de stockage a vu le jour sur le site de dépôt du réseau de bus EvolitY de la Charmotte à Voujeaucourt. Cela permet l’approvisionnement des véhicules. Les mécaniciens de l’agglomération ont également dû suivre une formation pour s’adapter à ce nouveau dispositif.