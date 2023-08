Une nouvelle meute de loups identifiée dans Doubs

Un louveteau a été pris en photo le jeudi 17 août par un dispositif de piège photographique mis en place dans le cadre de la surveillance du loup.

« Le suivi biologique de la présence des grands prédateurs en France est réalisé au travers du réseau national loup-lynx piloté par l’office français de la biodiversité (OFB), précise la préfecture dans un communiqué publié vendredi après-midi. Depuis 2018 un suivi spécifique des zones de présence permanente (ZPP) du loup est mis en place dans le département du Doubs. Les ZPP du Marchairuz et du Risoux ont d’ores et déjà été identifiées sur une zone partagée avec le département du Jura et le canton de Vaud en Suisse. Le dispositif estival d’observation par piégeage photographique a été reconduit et renforcé cette année sous le pilotage de l’OFB avec la participation de partenaires tels que la fédération départementale des chasseurs du Doubs, l’Office National des Forêts et les correspondants du réseau de suivi loup-lynx. Une attention particulière a été portée sur le secteur de Jougne où la présence d’une troisième meute était suspectée. L’OFB vient de confirmer la reproduction du couple identifié sur ce dernier secteur avec la présence d’au moins un louveteau dont l’image a été capturée le 17 août 2023 par un piège-photo du dispositif de suivi. Une troisième ZPP sera donc officiellement instituée dans le département du Doubs d’ici la fin de l’été. »