Une application pour suivre l’état des rivières en Franche-Comté

Développée par les agences de l’eau, l’application met à disposition une carte interactive qui permet, en quelques clics, de visualiser l’état de santé des cours d’eau de Bourgogne-Franche-Comté. Il suffit d’activer la géolocalisation ou de saisir un code postal pour afficher un diagnostic sous forme de code couleur, allant du bleu (« très bon état ») au jaune (« état moyen »). Par exemple, la Savoureuse, à Belfort est dans un état écologique « moyen », tandis qu’à Danjoutin, l’état de la même rivière est « médiocre ». La Lizaine, à Montbéliard, est elle aussi dans un état écologique « médiocre » selon l’application. L’application fournit des données par année, ici, celles de 2024, 2023 ou encore 2022.
L’outil fournit également des informations sur les espèces piscicoles. On peut ainsi apprendre que l’anguille d’Europe nage dans le Doubs à Thoraise, que l’ablette est présente dans la Savoureuse à Vieux-Charmont ou que le saumon de fontaine vit dans la Madeleine à Etueffont. Côté baignade, l’application recense les sites autorisés et suivis par le ministère de la Santé, garantissant une eau contrôlée. Le Malsaucy, par exemple, est en bon état. Un lien, sur l’application, permet de suivre tous les prélèvements effectués mois par mois.
11 paramètres d'analyse
Comment sont collectées les données ? L’agence de l’eau Rhône-Méditérannée précise que la qualité écologique des cours d’eau est évaluée à partir de onze paramètres harmonisés au niveau européen. Ceux-ci incluent la présence de microalgues sensibles à la pollution (les diatomées), la concentration en nutriments comme l’azote ou le phosphore, ou encore la température de l’eau, essentielle à l’oxygénation des organismes aquatiques.
Ces analyses reposent sur les données collectées entre 2019 et 2024 dans plus de 12 000 stations de surveillance en France, dont 1 300 en Bourgogne-Franche-Comté. Certaines informations sont fournies par des partenaires comme l’Office français de la biodiversité ou les fédérations de pêche. Chaque année, plus de 6,5 millions de données sont ainsi intégrées au dispositif.
Lorsque aucune mesure directe n’existe, l’état écologique est estimé par modélisation, en tenant compte des pressions exercées par les activités humaines. L’ensemble des résultats est également accessible sur le portail national de l’eau et sur la base de données naiades.
Pensée pour le grand public, « Qualité Rivière » se veut aussi un outil de sensibilisation. Elle propose des actualités sur les actions menées localement pour la préservation des milieux aquatiques, ainsi qu’un quiz ludique pour apprendre les bons gestes à adopter au bord de l’eau.