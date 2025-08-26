Une application pour suivre l’état des rivières en Franche-Comté

Comment sont collectées les données ? L’agence de l’eau Rhône-Méditérannée précise que la qualité écologique des cours d’eau est évaluée à partir de onze paramètres harmonisés au niveau européen. Ceux-ci incluent la présence de microalgues sensibles à la pollution (les diatomées), la concentration en nutriments comme l’azote ou le phosphore, ou encore la température de l’eau, essentielle à l’oxygénation des organismes aquatiques.

Ces analyses reposent sur les données collectées entre 2019 et 2024 dans plus de 12 000 stations de surveillance en France, dont 1 300 en Bourgogne-Franche-Comté. Certaines informations sont fournies par des partenaires comme l’Office français de la biodiversité ou les fédérations de pêche. Chaque année, plus de 6,5 millions de données sont ainsi intégrées au dispositif.

Lorsque aucune mesure directe n’existe, l’état écologique est estimé par modélisation, en tenant compte des pressions exercées par les activités humaines. L’ensemble des résultats est également accessible sur le portail national de l’eau et sur la base de données naiades.

Pensée pour le grand public, « Qualité Rivière » se veut aussi un outil de sensibilisation. Elle propose des actualités sur les actions menées localement pour la préservation des milieux aquatiques, ainsi qu’un quiz ludique pour apprendre les bons gestes à adopter au bord de l’eau.