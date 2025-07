Un projet de réintroduction inédit pour la Saxifrage oeil-de-bouc

Pour la journée mondiale de la population, c’est l’occasion de nous pencher sur une population végétale, discrète mais emblématique de notre région. Cette plante avec un drôle de nom, dû à son odeur, sa forme et sa couleur : la Saxifrage oeil-de-bouc, est menacée de disparition, notamment à cause de la dégradation et de l’exploitation de son milieu de vie, les tourbières, et du changement climatique.

C’est une espèce emblématique de la flore des tourbières du massif Jurassien. ️Ses populations sont devenues extrêmement rares : en danger critique d’extinction (CR) sur la liste rouge. Elle n’était présente plus que dans deux stations du Haut-Doubs. Protégée, elle bénéficie d’un plan national d’action visant à favoriser un meilleur état de conservation, avec une responsabilité exclusive à la région Bourgogne-Franche-Comté.