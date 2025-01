Un parc solaire de 10 MWc à l’aérodrome du pays de Montbéliard

Pour le syndicat mixte, cette ferme solaire permet de générer des revenus « et de disposer de ressources propres », explique le directeur. Aujourd’hui, le syndicat mixte a trois contributeur : le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et Pays de Montbéliard Agglomération à hauteur de 36 % chacun ; et le conseil départemental du Doubs à hauteur de 28 %.

Le syndicat mixte percevra des loyers de la part de l’opérateur énergétiques, puis des dividendes sur les résultats de la production, en qualité d’actionnaire de la société de projet, constituée pour construire ce projet de parc solaire « Carron ». À termes, avec l’entièreté du parc solaire, les revenus devraient avoisiner 130 000 euros chaque année, estime Foudil Teguia.

Dans la même dynamique, deux hangars de 2 000 m2 sont en projet de construction ; ils auront aussi des panneaux photovoltaïques sur le toit. Il aimerait, par ailleurs, faire installer une borne électrique pour recharger les avions. « C’est l’avenir », assure-t-il. Ce sera surtout un élément d’attractivité de la plateforme, en complément du futur restaurant qui sera installé (lire par ailleurs).

QEnergy France compte 200 collaborateurs dans l’Hexagone et six agences. C’est une filiale d’une société allemande, basée à Berlin, QEnergy solutions.