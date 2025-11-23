Un déclin marqué de poissons d’eaux vives en Bourgogne-Franche-Comté

Notre région se trouve en tête des bassins versants, du Rhône, de la Seine, de la Loire et même du Rhin. Ainsi, les cours d’eau façonnent nos paysages, nos cultures et abritent une biodiversité précieuse, avec 71 espèces de poissons observées.

Pourtant, la santé de ces populations évolue. Fragmentation des cours d’eau, sécheresses plus fréquentes, pollutions diffuses, barrages et espèces exotiques envahissantes fragilisent les milieux aquatiques. Tout comme l’air, l’eau se réchauffe : la température de la Saône augmente en moyenne de +0,7°C par décennie, compromettant la viabilité du milieu. Le métabolisme de nombreuses espèces, adapté à des eaux plus fraîches et oxygénées, s’en trouve perturbé.