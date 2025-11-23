Un déclin marqué de poissons d’eaux vives en Bourgogne-Franche-Comté

Article rédigé par L’Agence Régionale de la Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté, établissement public de coopération environnementale – PARTENARIAT
71 espèces de poissons inventoriés en Bourgogne-Franche-Comté
Notre région se trouve en tête des bassins versants, du Rhône, de la Seine, de la Loire et même du Rhin. Ainsi, les cours d’eau façonnent nos paysages, nos cultures et abritent une biodiversité précieuse, avec 71 espèces de poissons observées.
Pourtant, la santé de ces populations évolue. Fragmentation des cours d’eau, sécheresses plus fréquentes, pollutions diffuses, barrages et espèces exotiques envahissantes fragilisent les milieux aquatiques. Tout comme l’air, l’eau se réchauffe : la température de la Saône augmente en moyenne de +0,7°C par décennie, compromettant la viabilité du milieu. Le métabolisme de nombreuses espèces, adapté à des eaux plus fraîches et oxygénées, s’en trouve perturbé.
Diminution et augmentation d’espèces
En étudiant les données de suivis de poissons de l’OFB, on constate un déclin marqué des espèces d’eaux vives exigeantes en qualité : 80 % des populations d’espèces dites « préoccupantes » (Ombre commun, Brochet, Lamproie marine…) ont diminué entre 2007 et 2022. À l’inverse, les espèces exotiques envahissantes (EEE) ont été multipliées par dix sur la même période.
Préserver ces milieux aquatiques
Heureusement, la restauration hydromorphologique (arasement de seuils, renaturation des berges, continuité écologique) permet un retour progressif d’espèces locales lorsque les habitats sont restaurés. En bout de chaîne, les poissons sont d’excellents indicateurs de l’état des milieux aquatiques — nous buvons la même eau qu’eux. Préserver les poissons, c’est préserver un patrimoine commun.
En savoir plus
