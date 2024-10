Trévenans : une ferme solaire installée à l’hôpital Nord Franche-Comté

170 000 m2. C’est la surface du patrimoine bâti du groupement hospitalier de territoire nord Franche-Comté, qui comprend l’hôpital Nord- Franche-Comté (HNFC), avec les sites de Trévenans ou du Mittan à Montbéliard, ainsi que le centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois, à Bavilliers. L’HNFC compte 130 000 m2, dont 85 000 pour le site principal de Trévenans. Le CHSLD comptabilise 26 000 m2. À ces sites, s’ajoute le pôle logistique, également basé à Trévenans, qui s’étend sur 14 000 m2. « C’est un patrimoine significatif », sourit Sylvain Gable, directeur des services techniques et sécurité à l’hôpital Nord- Franche-Comté.

Avec cette surface, on dépasse largement les seuils fixés par le décret tertiaire, dont le premier décret date de 2017. Un second a été́ publié en 2019. Ce décret fixe des objectifs de réduction des consommations d’énergie aux propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2. Ces réductions doivent atteindre – 40 % en2030, – 50 % en 2040 et – 60 % en 2050. L’année de référence ne peut pas être antérieure à 2011. À Trévenans, on a pris l’année 2018, lorsque la consommation était complète, alors que l’établissement a ouvert au printemps 2017. Le pôle logistique, lui, fonctionne depuis 2015. Pour suivre ces évolutions, les établissements doivent déclarer leurs consommations sur la plateforme de l’observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire (Operat).

Le groupement hospitalier dispose d’un patrimoine bâti relativement jeune par rapport à̀ d’autres établissements hospitaliers français, d’une dizaine d’années. De fait, en termes de diminution de la consommation, « on ne peut pas demander la même chose à des bâtiments anciens et à des bâtiments nouveaux », constate Sylvain Gable, notamment ceux ayant une isolation extérieure. Au-delà des réductions à atteindre, l’Ademe, l’agence de la transition écologique, définit également des valeurs absolues de consommation, en fonction de l’activité du bâtiment. L’hôpital pourra ainsi s’appuyer sur cette référence.