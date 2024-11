Territoire de Belfort : comment décarboner son entreprise ? 

Julien Bourçois, responsable qualité du groupe Safe Metal, explique que « le traitement thermique est très consommateur d’énergie », que ce soit en électricité ou en gaz. En 2019, l’entreprise a choisi de mettre en place un « management de l’énergie ». Le point clé : cartographier les consommations pour déterminer les usages principaux et effectuer des mesures. Plusieurs actions ont depuis été mises en place : l’automatisation des fours pour qu’ils soient chargés en continu, « afin d’optimiser la consommation ». Cela a permis des économies de 150 tonnes de CO₂ en 2024, explique-t-il. Deuxième action : l’installation de brûleurs auto-récupérateurs, permettant de récupérer le gaz et de réaliser des gains de 20 % sur la consommation. Le projet sera finalisé en 2025. Troisième projet : la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le parking de Colombier-Fontaine, un projet qui sera achevé d’ici un an.

Du côté de Framatome, au service du nucléaire civil et de la défense, la question des consommations énergétiques était peu traitée avant 2022. Adeline Lajoie, responsable de l’excellence opérationnelle et de l’énergie, explique que l’entreprise fait tourner 14 fours à gaz, pour chauffer des pièces modelées lors de séquences de cinq à une dizaine de cycles. Elle admet : « Personne, à part le comptable qui traitait les factures, ne savait comment on consommait du gaz jusqu’à ce qu’on menace de nous le couper. » L’entreprise s’y est intéressée en 2022. « C’est là que j’ai pris la casquette énergie. » Plusieurs actions ont été entreprises depuis : instrumentation des outils pour effectuer des mesures de consommation, changement d’outillage pour optimiser les performances, passage à l’électrique, nettoyage des machines pour éviter les rejets, et étude de récupération de la chaleur fatale. Un audit est actuellement en cours pour aller plus loin sur les différents modes d’opération possibles pour décarboner.

Après ces interventions, plusieurs partenaires institutionnels et bancaires, tels que l’Ademe, la Banque des Territoires, Bpifrance et la Région, ont présenté leurs dispositifs d’aide et d’accompagnement pour décarboner son entreprise. Les industriels ont pu échanger directement avec ces acteurs pour analyser les solutions financières et techniques possibles dans la région. La rencontre visait notamment à renforcer les liens entre les industriels et les porteurs de solutions. Espérons que cela ait pu faire émerger des idées.