Suisse : une attaque de moutons officiellement attribuée à un loup

Nouvelle attaque de Loup à Fougerolles, en Haute-Saône, ce 21 septembre.
Les autorités suisses attribuent l'attaque qui a tué trois brebis dans la nuit du 6 au 7 janvier à un loup. |©Christel Sagniez de Pixabay – illustration
Alerte

Trois brebis ont été tuées dans la nuit du 6 au 7 janvier 2026 à Charmoille, près de Porrentruy, en Suisse voisine. Selon les autorités suisses, les traces et lésions sont spécifiques d’une attaque de loup.

« Une nouvelle attaque attribuable à un loup isolé a causé la mort de plusieurs moutons dans la nuit du 6 au 7 janvier sur la localité de Charmoille. Sur la base des indices relevés sur place, la responsabilité du loup est confirmée », annonce dans un communiqué la République du canton du Jura. Charmoille est située dans le district de Porrentruy, à la frontière avec le Sundgau alsacien. 

« Un garde-faune cantonal s’est rendu sur les lieux afin de procéder aux constats d’usage. Les traces et lésions observées sont caractéristiques d’une prédation par le loup », affirme le communiqué de la République du canton du Jura. « Trois brebis ont péri et deux autres ovins sont rescapés. »

Pas de tir de loup autorisé

Pour autant, le tir du loup ne sera pas autorisé. « Il apparaît toutefois que les conditions de détention et de protection des animaux ne répondaient pas aux exigences fédérales en vigueur en matière de protection des troupeaux, indique le communiqué. Les pertes enregistrées ne seront dès lors ni indemnisées ni comptabilisées dans le quota de proies susceptible de conduire à une éventuelle autorisation de tir du loup responsable. »

En Suisse, une autorisation de tir d’un loup isolé ne peut être envisagée qu’à partir de six chèvres ou moutons tués dans des situations où les troupeaux étaient détenus conformément aux prescriptions fédérales en matière de protection. Celles-ci définissent que les enclos doivent comporter au minimum 4 cordons électrifiés.

Dans le cas des clôtures en maillage métallique, ces dernières doivent en outre comporter un cordon supérieur ainsi qu’un cordon inférieur électrifiés. La hauteur minimale requise par le standard fédéral dans chaque cas est de 90 cm. Le canton recommande néanmoins l’installation de filets électriques d’une hauteur d’au minimum 105 cm ou d’un 5e fil supplémentaire dans le cas des enclos protégés par des cordons sur la totalité du pourtour de l’enclos.

Suite à cette nouvelle prédation, l’Office de l’environnement et le Préposé à la protection des troupeaux de la Fondation rurale interjurassienne a invité les détenteurs d’ovins et de caprins de la région touchée de prendre immédiatement des mesures afin d’éviter d’autres pertes : renforcement des enclos et mises en conformité avec les recommandations cantonales. Les animaux peuvent aussi être mis à l’abri, le temps de procéder au renforcement des clôtures.

