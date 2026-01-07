Suisse : une attaque de moutons officiellement attribuée à un loup

Pour autant, le tir du loup ne sera pas autorisé. « Il apparaît toutefois que les conditions de détention et de protection des animaux ne répondaient pas aux exigences fédérales en vigueur en matière de protection des troupeaux, indique le communiqué. Les pertes enregistrées ne seront dès lors ni indemnisées ni comptabilisées dans le quota de proies susceptible de conduire à une éventuelle autorisation de tir du loup responsable. »

En Suisse, une autorisation de tir d’un loup isolé ne peut être envisagée qu’à partir de six chèvres ou moutons tués dans des situations où les troupeaux étaient détenus conformément aux prescriptions fédérales en matière de protection. Celles-ci définissent que les enclos doivent comporter au minimum 4 cordons électrifiés.

Dans le cas des clôtures en maillage métallique, ces dernières doivent en outre comporter un cordon supérieur ainsi qu’un cordon inférieur électrifiés. La hauteur minimale requise par le standard fédéral dans chaque cas est de 90 cm. Le canton recommande néanmoins l’installation de filets électriques d’une hauteur d’au minimum 105 cm ou d’un 5e fil supplémentaire dans le cas des enclos protégés par des cordons sur la totalité du pourtour de l’enclos.