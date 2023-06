Sud Territoire : une machine agricole partagée pour consommer moins de produits phytosanitaires 

À Thiancourt, une imposante machine agricole est à l’arrêt dans un champ de maïs lundi 12 juin. Du beau monde se masse autour. Tracteur ? Semoir ? Il s’agit en fait d’une désherbineuse, un outil capable de combiner désherbage mécanique et protection chimique des cultures de maïs. Munie d’une cuve, il dispose d’un système de pulvérisation de précision qui permet à l’agriculteur de limiter les passages dans la parcelle et d’économiser les produits chimiques en ne traitant que le rang. Équipée de caméras, la machine est capable de faire la différence entre des mauvaises herbes et les pousses de maïs pour arracher seulement les adventices.

« Avec cette nouvelle machine, nous avons décidé de faire plutôt que de laisser faire.» Christian Rayot, président de la communauté de communes du sud Territoire (CCST) ouvre le bal des discours. Si cette machine est aujourd’hui présentée, c’est parce que la CCST a investi au côté de l’Etat et la chambre interdépartementale d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort pour travailler sur la qualité de ses eaux. Dans cette quête, la désherbineuse doit permettre de réduire de 70% l’apport en phytosanitaire sur les cultures de maïs. Cette machine va permettre surtout de supprimer les métolachlores, produits utilisés lors des semis de maïs. Ils seront remplacés par des produits moins polluants et seront utilisés en plus petite quantité. Un premier pas dans le plan initié par la CCST, nommé « L’Eau d’Ici ». Un programme pensé sur 10 ans, qui doit permettre d’accélérer la reconquête de la qualité de l’eau.