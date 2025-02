Serpents : mieux les connaître pour mieux les protéger

En Bourgogne-Franche-Comté, 7 espèces de serpents peuplent nos paysages, toutes protégées. On y trouve 2 espèces de vipères (seules espèces venimeuses de la région) et 5 espèces de couleuvres.

La Couleuvre vipérine et la Vipère péliade sont actuellement évaluées comme les plus menacées.

Les plus connues du grand public sont sans doute la Couleuvre verte et la Vipère aspic, puis d’autres espèces viennent compléter la famille de nos serpents de BFC : la Coronelle lisse, la Couleuvre helvétique et la Couleuvre d’Esculape.

Quelques individus de couleuvre à gouttelettes ont déjà été aperçus, sûrement échappés ou relâchés par leur propriétaire. L’Orvet fragile quant à lui n’est pas un serpent. Comme les lézards, l’orvet a des paupières mobiles et des écailles ventrales divisées.