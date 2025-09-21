Sécheresse : Belfort ouvre un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle

Maison avec une fissure. | ©Markus Distelrath de Pixabay
Des fissures sont apparues sur des habitations de Belfort, lors de cet été 2025. | ©Markus Distelrath de Pixabay – illustration
En bref

La municipalité de Belfort ouvre un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle, à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2025. Elle invite les Belfortains à se signaler si des fissures sont apparues sur leur habitation.

« À la suite de la sécheresse de cet été, des Belfortains se sont signalés auprès de la mairie, afin de déclarer l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de leur habitation », annonce Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort, cité dans un communiqué de presse de la mairie de Belfort.

Sans reconnaissance, pas d’assurance

La Ville de Belfort a donc décidé d’ouvrir un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès du ministère de l’Intérieur. « Il est important de rappeler que sans reconnaissance, les assurances n’interviennent pas et les gens doivent assumer le coût entier des travaux de réparation qui sont souvent très lourds », relève Damien Meslot.

En 2022, Belfort avait obtenu cette reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, à la suite d’un épisode de sécheresse (lire notre article).

La municipalité recueille les témoignages, des photographies, pour « mieux défendre le dossier ». La Ville invite les habitants de Belfort à se signaler s’ils sont concernés par l’apparition de fissures à leur domicile depuis cet été, en adressant les éléments à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération

Place d’Armes – 90020 Belfort Cedex

03 84 54 24 24

Nos derniers articles

Le livre "Une histoire locale au service des artisans" est disponible gratuitement, en contactant la Capeb.

Du « coup d’État » au Lion bâché : 40 ans de combats de la Capeb

La Capeb du Territoire de Belfort retrace quarante ans de luttes dans un livre signé Hélène Henry. De la création contestée de la section locale aux coups d’éclat comme le Lion de Belfort bâché, artisans et responsables livrent souvenirs et combats pour défendre leur métier.
Le Jura est en train de brûler à cause de feux de forêt. | ©David Mark Pixabay

Les feux de forêt, une menace mondiale pour la qualité de l’air

De plus en plus fréquents et intenses, les feux de forêt libèrent des fumées toxiques qui voyagent à travers le globe. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), elles dégradent durablement la qualité de l’air et menacent la santé de millions de personnes.
La façade du futur musée d'art de Belfort, attenant à l'actuelle donation Jardot (à droite).

Belfort: le nouveau musée d’art espéré pour l’été 2026

Il faudra encore un an pour que le public découvre le nouveau musée d’art de Belfort, en cours de construction rue de Mulhouse.

