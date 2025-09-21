Sécheresse : Belfort ouvre un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle

La Ville de Belfort a donc décidé d’ouvrir un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès du ministère de l’Intérieur. « Il est important de rappeler que sans reconnaissance, les assurances n’interviennent pas et les gens doivent assumer le coût entier des travaux de réparation qui sont souvent très lourds », relève Damien Meslot.

En 2022, Belfort avait obtenu cette reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, à la suite d’un épisode de sécheresse (lire notre article).

La municipalité recueille les témoignages, des photographies, pour « mieux défendre le dossier ». La Ville invite les habitants de Belfort à se signaler s’ils sont concernés par l’apparition de fissures à leur domicile depuis cet été, en adressant les éléments à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d’Agglomération

Place d’Armes – 90020 Belfort Cedex

03 84 54 24 24