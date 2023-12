Sapin de Noël : naturel ou artificiel ?

Un arbre cultivé spécialement

Les forêts de Bourgogne-Franche-Comté regorgent de beaux spécimens de sapins, mais ceux qui sont coupés pour Noël sont issus de plantations agricoles et produits spécifiquement pour l’occasion. Au cours de leur croissance, les arbres, notamment les plus jeunes, consomment le dioxyde de carbone de l’atmosphère, responsable de près de 70% de l’effet de serre. Revers de la médaille, la réduction de la diversité biologique liée à la monoculture dans ces zones peut perturber l’écosystème. Pour avoir une belle couronne (branches du bas) sur un sapin, il faut que la plantation soit bien propre, ce qui peut nécessiter l’emploi de désherbants.

Un impact environnemental limité

Pour assurer leur croissance, les arbres captent le CO2 présent dans l’atmosphère (c’est le processus de photosynthèse). Dans le cycle de vie d’un arbre naturel, les impacts environnementaux interviennent essentiellement durant son transport. Une analyse du cycle de vie (Ellipsos Inc., Québec 2009), prenant en compte toutes les phases de fabrication/production jusqu’au recyclage/élimination, en passant par le transport, a révélé qu’un arbre naturel générerait environ 3 kg de gaz à effet de serre par an, contre près de 8 kg pour un arbre artificiel (48,3 kg pour la totalité de sa durée de vie, estimée à 6 ans dans cette étude). Pour avoir des émissions équivalentes avec une voiture de classe compacte, il faudrait parcourir 125 et 322 kilomètres respectivement, toujours selon cette étude. Pour limiter cet impact, il faut privilégier les sapins cultivés en France. Leur production se fait principalement dans le Morvan et le Jura.

Attention aux additifs chimiques

Certains supermarchés et grandes jardineries stockent et vendent des sapins parfois un mois avant la date de coupe habituelle, obligeant les producteurs à pulvériser ces arbres avec des produits fixateurs, pour coller les aiguilles et ainsi maintenir les sapins artificiellement en forme. La période de coupe qui garantit un sapin de qualité a lieu la première quinzaine de décembre. Mieux vaut donc attendre la période adéquate pour ramener le sapin à la maison et ainsi éviter d’introduire des composés indésirables dans votre environnement intérieur.

Par ailleurs, certains sapins ont un aspect floqué ou givré : ces effets sont obtenus par l’emploi de colle ignifuge (à base d’eau et de ouate de cellulose et/ou de fibres de coton) ou de peinture. Renoncer à ces artifices évitera l’introduction en intérieur de substances polluantes.

Un produit entièrement biodégradable

Les fêtes terminées, le sapin de Noël pourra être replanté, transformé en copeaux de bois ou composté. De nombreuses communes organisent leur collecte en vue de les valoriser ensuite, dans leurs espaces verts. Dans certaines communes du littoral, les sapins de Noël sont collectés et utilisés pour stabiliser les dunes de sable. Parfois certains éleveurs de chèvres ou de moutons collectent quelques sapins pour leurs animaux qui trouvent vitamines et oligo-éléments dans les aiguilles. (Attention ! tous les arbres de Noël ne se valent pas et peuvent s’avérer toxiques pour les animaux. C’est l’éleveur qui décide d’en mettre à disposition de ses bêtes ou non.)