Qu’est-ce que la poussière domestique ?

Au-delà de l’impression de malpropreté qu’elle peut donner à un logement, la poussière domestique est aussi susceptible d’avoir des effets sur la santé lorsqu’elle se retrouve en suspension dans l’air.

A l’instar des « particules fines » bien connues par Atmo BFC (PM10, PM2,5…), plus la poussière est fine et plus elle peut être nocive, en pénétrant notamment au plus profond de l’appareil respiratoire, là où s’effectuent les échanges avec le système sanguin (alvéoles). La poussière rassemble, entre autres, des composés potentiellement allergènes, irritants pour les poumons, propagateurs de bactéries, voire facteurs de maladies et d’affections chroniques :

Accentuation des réactions allergiques (au pollen, moisissures, cafards, acariens, squames d’animaux…)

Aggravation de l’asthme, de la BPCO…

Réduction de la fonction pulmonaire

Maladies en lien avec l’inhalation de contaminants biologiques, chimiques ou physiques

Les enfants en bas âge sont particulièrement exposés à la poussière domestique, en lien notamment avec les activités qu’ils mènent au sol.