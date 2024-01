Quels gestes simples pour protéger notre air ?

L’air apporte l’oxygène nécessaire à la vie. Afin d’assurer une partie de nos fonctions vitales, nous avons besoin de 15 000 litres d’air en moyenne par jour. Cet air que nous respirons, est constitué en majorité de dioxygène (21%) et de diazote (78%). Le restant (1%) est constitué d’un mélange de gaz dits « rares » (argon, hélium…), de vapeur d’eau, de dioxyde de carbone et d’autres substances que l’on peut appeler « polluants ». Cette fraction de polluants, aussi faible soit-elle, peut avoir des conséquences importantes sur la santé et les écosystèmes.

La majorité des gaz atteint les alvéoles pulmonaires, les particules pénètrent plus ou moins profondément selon leur taille. Ces polluants agissent sur la santé à court ou à long terme : sensation d’inconfort due aux mauvaises odeurs, irritation des yeux, de la peau et des muqueuses, toux, conjonctivite, allergie, rhinite, gêne respiratoire, bronchite, asthme, maux de tête, fatigue, nausées, malaises, maladies respiratoires chroniques, mortalité cardio-vasculaire, malformation du fœtus, cancers… Les premiers affectés par la pollution sont souvent les personnes les plus vulnérables, comme les enfants ou les personnes âgées.

La pollution atmosphérique a aussi des effets sur l’environnement, qui sont visibles de l’échelle locale (impacts sur les végétaux et les matériaux) à planétaire (effet de serre, trou de la couche d’ozone).