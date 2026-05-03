Produits ménagers et air intérieur : un équilibre à trouver

Au quotidien, nous utilisons une grande variété de produits : eau de Javel, lessives, liquides vaisselle, dégraissants, détachants, détartrants, nettoyants WC, désinfectants, décapants, désodorisants, cires, lustrants, détergents, déboucheurs…

Pour être efficaces, ces produits contiennent souvent des substances dites « actives » ainsi que des solvants. Leur rôle : dissoudre les salissures, désinfecter ou parfumer. Mais ces composants peuvent aussi se retrouver dans l’air intérieur sous forme de gaz ou de vapeurs.

Résultat : lors de leur utilisation — et parfois même pendant leur stockage — ces produits émettent des polluants, notamment des composés organiques volatils (COV).