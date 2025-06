Pour protéger l’eau potable, PMA mise sur le désherbage de précision

Pour l’historique, depuis 2002, le captage de la Beaumette, situé sur un territoire karstique vulnérable, fait l’objet d’une surveillance accrue. Des résidus de pesticides y ont régulièrement été détectés, avec la présence dans cette eau de 15 substances actives d’origine agricole et non agricole, justifiant dès 2010 son classement parmi les 507 captages prioritaires du Grenelle de l’environnement. En réponse, des actions de fond ont été engagées, notamment auprès des agriculteurs, pour promouvoir des pratiques plus vertueuses.

Entre 2011 et 2020, un comité de suivi réunissant institutions locales et agences environnementales a piloté de nombreuses mesures, dont le développement du désherbage mécanique. « Entre 2011 et 2020, près de 70% des surfaces de maïs de l’aire d’alimentation de captage (AAC) ont été désherbées mécaniquement, contribuant à une baisse significative de l’indicateur de fréquence de traitements (IFT) et à une amélioration mesurée de la qualité de l’eau », précise PMA

En 2025, PMA franchit une nouvelle étape en investissant 103 800 euros HT dans une désherbineuse plus rapide, plus précise et plus performante, « remplaçant un matériel arrivé en fin de vie ». L’équipement sera mis à disposition des exploitants agricoles de l’ensemble du territoire, précise l’Agglo.