Pour Enedis, une course contre la montre engagée pour rénover le réseau électrique

« Nous sommes face à un phénomène qui nous dépasse », raconte Jean-François Stemmelen. Les chantiers s’accélèrent partout. Le rythme des rénovations aussi pour Enedis. Car les installations électriques pâtissent de plus en plus et de plus en plus vite du réchauffement climatique. L’une des conséquences du réchauffement peu connu, par exemple, est le déplacement migratoire de certains oiseaux, comme les cigognes, qui s’installent de plus en plus dans le Territoire de Belfort. « Avant, on ne les voyait pas ici, mais avec le réchauffement climatique, elles s’installent en nombres. » Il faut donc mieux isoler les installations, travailler pour sécuriser les câbles et éviter tous types d’incidents, que ce soit pour les oiseaux, comme pour les usagers du réseau.

Encore plus problématique : l’état des arbres et leur proximité avec les installations électriques. Canicules à répétition, déficit de neige, baisse des précipitation, les forêts font face au réchauffement climatique, ce qui place les arbres dans un état de dessèchement. Les forêts souffrent aussi du scolyte, un minuscule coléoptère brun, qui profite de la faiblesse des arbres pour se développer. Il perce l’écorce, y pond ses oeufs, l’arbre dessèche et meurt. Résultat : les branches tombent. Un phénomène qui s’amplifie dans le Territoire de Belfort. Quand il y a à proximité des câbles électriques, cela pose de nombreuses questions concernant des incidents à venir. Pour ces zones, il n’est pas envisageable de seulement rénover comme cela est fait à Vellescot. Il faut enfouir. Problème : cela coûte extrêmement cher. Le quadruple par rapport à des travaux de rénovations aériennes. La logistique des travaux est aussi bien plus complexe. Et cela pose aussi de nouveaux enjeux, avec « le réchauffement des sols », « les zones devenues inondables qui font remonter les câbles ».