La décision du tribunal a été mise en délibéré au vendredi 24 mai à 08 h 30. Cette fromagerie est accusée d’avoir pollué et tué de nombreux poissons dans les ruisseaux de Placey et Noironte, en rejetant des eaux mal traitées par sa station d’épuration, du 31 mai au 2 juin 2022. Poissons morts par dizaines, eaux grisâtres et odeurs septiques: la procureure Claire Keller a énuméré à l’audience les éléments attestant selon elle d’une “pollution anormale localisée au niveau de la fromagerie” et qui “empêchent toute vie aquatique”.