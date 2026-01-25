PFAS : une interdiction historique en France depuis le 1er janvier 2026

La loi du 27 février 2025, entrée en application le 1er janvier 2026, marque un tournant. Elle interdit la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits contenant des PFAS dans :

les cosmétiques

les farts pour skis

les vêtements et chaussures, hors équipements de protection et usages spécifiques

Des dérogations encadrées sont prévues, notamment pour la défense nationale, la sécurité civile, certains usages industriels ou médicaux lorsqu’aucune alternative n’existe. Les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent encore être commercialisés pendant une durée maximale de douze mois. Les ustensiles de cuisine, comme les poêles ou casseroles anti‑adhésives, ne sont pas concernés par cette interdiction et restent autorisés à la vente.

La loi introduit également :