Pays de Montbéliard Agglomération opte pour l’éco-pâturage à Technoland 2

Cette technique d’entretient vise à préserver la biodiversité « en maintenant une flore diversifiée ». On enrichit aussi le sol grâce aux apports de nutriment via les déjections des animaux. On réduit aussi le bilan carbone car on n’utilise pas d’engins. « Pour un coût identique, l’éco-pâturage offre ainsi l’avantage d’être plus environnemental que les méthodes traditionnelles et propose une solution alternative à la mécanisation », apprécie PMA.