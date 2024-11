Particules fines en hiver : comment agir face aux pics de pollution ?

Si les particules fines sont dix fois plus petites que l’épaisseur d’un cheveu, elles peuvent entraîner des troubles principalement respiratoires et cardio-vasculaires. Selon leur taille, elles pénètrent plus ou moins profondément dans le système respiratoire : les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les plus fines se glissent jusque dans les alvéoles et peuvent provoquer de l’asthme, des broncho-pneumopathies… voire altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Elles servent aussi de vecteurs à différentes substances toxiques voire cancérigènes ou mutagènes (comme les métaux ou les HAP), qui sont alors susceptibles de pénétrer dans le sang, favorisant les risques d’infarctus, angines de poitrine, troubles du rythme cardiaque… Depuis 2013, les particules PM2,5 sont classées comme « cancérogènes certains » par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Qui sont les plus vulnérables à la pollution de l’air ?

– Les enfants de moins de 8 ans, car leurs poumons ne sont pas complètement formés ;

– Les personnes âgées, car la capacité et les défenses respiratoires diminuent avec l’âge ;

– Les allergiques et les asthmatiques, plus sensibles aux polluants ;

– Les insuffisants respiratoires et cardiaques, déjà fragilisés par leur état de santé ;

– Les femmes enceintes, une partie des polluants respirés pouvant être transmise à l’enfant ;

– Les fumeurs, dont l’appareil respiratoire est déjà irrité par le tabac ;

– Les sportifs, qui, de par leur activité respiratoire accrue, sont plus exposés aux polluants.